 

В МИД выразили уверенность в договороспособности Германии по «Северному потоку – 2»

30.12.2021, 13:18, Новости дня
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Россия не сомневается в договороспособности Берлина по «Северному потоку – 2», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая отмечала геостратегическую роль газопровода «Северный поток – 2», подчеркивая, что для нее он больше, чем просто частный экономический проект, как о нем ранее отозвался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае», – передает слова Захаровой ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.



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