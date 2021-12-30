Все артисты, имеющие недвижимость в США, будут признаны иностранными агентами

В Минкульте разрабатывается постановление о признании деятелей эстрады, имеющих недвижимость в США, иностранными агентами.

В тексте документа отмечается, что США является для России недружественным государством, поэтому приобретение там финансовых активов, ведение бизнеса и наличие недвижимости будет считаться иностранным финансированием. Согласно федеральному закону “Об иностранных агентах”, все лица, ведущие деятельность на средства из-за рубежа, признаются иностранными агентами.

В соответствии с документом артистам надлежит оповещать о своём статусе граждан РФ. Маркировка должна появиться на аудио- и видеоконтенте, полиграфической продукции. Исполнитель также должен сообщать о признании его иноагентом перед началом выступления и в течение каждого получаса.

В случае нарушения законодательства музыкантов оштрафуют на оборотную сумму. Также постановление предусматривает коллективную ответственность: если один из участников группы получил статус иноагента, требования законодательства распространяются на весь коллектив.

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