 

Названы самые разорившиеся в 2021 году российские миллиардеры

30.12.2021, 13:00, Разное
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Авторитетный финансовый журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, состояние которых в 2021 году уменьшилось сильнее всего. Его возглавил акционер золотодобывающей компании “Полюс” Сулейман Керимов.

Из-за стремительного снижения цен на золото Керимов потерял 445 миллиардов рублей или шесть миллиардов долларов. Второе место занял президент фонда “Сколково”, председатель совета директоров группы компаний “Ренова” Виктор Вексельберг, который попал под санкции США и лишился более полутора миллиарда долларов или 111,4 миллиарда рублей, сообщает телеканал “360”.

Тройку лидеров замыкает совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Он лишился 668 миллиона долларов или около 51 миллиарда рублей. Помимо него в список также вошли Андрей Козицын, Евгений Евтушенко, Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе, Аркадий Волож и Раз Агаларов, передает Ura.ru.



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