 

СМИ: В России перестанут продавать ртутные градусники

30.12.2021, 13:00, Разное
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В России могут полностью прекратить продажу знакомых многим гражданам ртутных градусников. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей аптек.

Специалисты пояснили, что это связано с подписанием Россией Минаматской конвенцией около восьми лет назад. Этот документ обязывает принявшие его государства остановить ввоз и вывоз некоторой ртутьсодержащей продукции, в том числе – градусников. В результате в ряде аптечных учреждений они почти закончились, сообщает телеканал “360”.



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