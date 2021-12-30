СМИ: В России перестанут продавать ртутные градусники

В России могут полностью прекратить продажу знакомых многим гражданам ртутных градусников. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей аптек.

Специалисты пояснили, что это связано с подписанием Россией Минаматской конвенцией около восьми лет назад. Этот документ обязывает принявшие его государства остановить ввоз и вывоз некоторой ртутьсодержащей продукции, в том числе – градусников. В результате в ряде аптечных учреждений они почти закончились, сообщает телеканал “360”.