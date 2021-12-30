Доверчивый доктор – Личное мнение

Целый месяц с отвращением наблюдала за скандалом вокруг доктора Курпатова и его бывшего помощника Иевского.



Фото: Соцсети

И меня зацепила даже не грязь, которая лилась из каждой щели, а глупость тех, для кого лежащие на поверхности вещи остаются не очевидными.

Пришло время высказаться.

С доктором меня связывают личные отношения, хоть мы никогда не виделись и не общались. В сложные жизненные периоды я неоднократно прибегала к помощи Курпатова, читая его книги и слушая лекции.

За это я ему благодарна.

Когда человек, к которому я испытываю чувство благодарности, оказывается в неприятной ситуации, я на это, как минимум, обращаю внимание. Когда такого человека начинают травить, я вмешиваюсь.

Некий Иевский — бывший бортпроводник — втёрся в доверие к доктору и получил должность его личного помощника.

Произошло это из жалости. Не делай добра, как говорится, если не хочешь получить зла в ответ.

Курпатов устроил к себе личным помощником парня, который потерял работу и нуждался в помощи. Налил в уши, надавил на жалость, расписал, какой он хороший, ответственный и исполнительный. Доктор пожалел неудачника — взял на работу.

Личным помощником. Это была ошибка.

Личный помощник — это тот, кому человек — особенно творческий, пишущий, не желающий заниматься ни материальными, ни бытовыми вопросами — вверяет, в прямом смысле слова, всю свою жизнь.

Личный помощник знает все твои секреты, пароли, предпочтения, страхи и заскоки.

Ты доверяешь этому человеку ключи от своего дома, чтобы он впустил туда домработниц, от своего сейфа, чтобы он взял или положил туда то, что ты ему скажешь. Ты доверяешь этому человеку и выбрать подарок для твоей мамы, и записать тебя к врачу.

Иевский же допустил классическую ошибку личного помощника — он всё перепутал и стал считать, что это он всем управляет и сможет в любой момент кинуть Курпатова, выключив его из созданной им компании по продаже онлайн-курсов, оставив себе всё, что передал ему Курпатов.

Курпатов в голове Иевского был неким таким волонтером, который уже работает на самого гиганта мысли — бортпроводника Иевского, а не наоборот, поэтому купленный Курпатовым Porsche был по доверенности записан на Иевского, втайне от психотерапевта.

Личный помощник – это человек, которому ты ему доверяешь себя. Всего или всю себя. В надежде на то, что этот человек не предаст.

И логика этих ожиданий Курпатова мне совершенно понятна: я сделал человеку добро, помог ему, выручил, а значит и он отплатит мне тем же.

Какая наивность!

Вот уж никогда бы не подумала, что стану указывать на психологическую ловушку одному из лучших психологов страны.

Впрочем, и тут есть ответ: как говорят в их профессиональной среде — помочь ты можешь каждому пациенту, но каждому психологу нужен свой психолог.

Каким бы ты ни был крутым профессионалом, ты — такой же человек, как и все. Со своими ошибками, которые ничем не отличаются от ошибок твоих пациентов.

То, что сейчас творится в жизни Курпатова — один из самых страшных кошмаров. И дело даже не столько в материальном, сколько в том, как этот бывший проводник и его свита пытаются спасти себя.

Иевский и его свита выставляют человека чудовищем, льют помои и предлагают закрыть свой фонтан в обмен на свободу.

В ход идут скриншоты из личной переписки Курпатова и Иевского, фотографии переписок Курпатова со своими друзьями, которые Иевский предварительно сделал, чтобы в случае задержания попытаться выкрутиться с помощью скандала.

На фото ранее опубликованном свитой Иевского видно, что тот использовал свои доступы к личному компьютеру Курпатова и фотографировал переписки Курпатова за 3 месяца до задержания — 24 мая 2021 года. Разве это не говорит, что план был давно просчитан?

Сейчас Иевский — в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он понимал, что всё вполне может закончиться именно так, вот и крутился.

Как следует из заявления, помощник переписал на себя не только авто, но и часть имущества доктора. Речь, насколько я поняла, идёт о многомиллионых суммах.

Доверчивый и, возможно, даже где-то витающий в облаках Курпатов просто работал, писал свои книги, пока Иевский занимался своим делом, втеревшись в доверие.

Доктор столкнулся не просто с неблагодарностью. На мой взгляд, он столкнулся с тщательно спланированным предательством.

Я приведу всего лишь один пример тем, кто колеблется, не зная, кто прав в этой ситуации. Видели ту самую переписку на смартфоне? Откуда она взялась, помните?

Отец Иевского говорит, что следователи проглядели смартфон под подушкой при обыске.

Серьёзно? Проглядели? Таки под подушкой? А на столе в центре комнаты полное собрание сочинений Толстого они не проглядели, не?

В эту байку может поверить только очень наивный человек. Но адекватные люди прекрасно знают, как проходят обыски — найдут всё. И про смартфон под подушкой серьёзно может говорить только уж совсем далёкий от реальности человек.

Впрочем, следствие разберётся. Правда всегда побеждает.

А как у вас отношения с народной мудростью про не делай добра, чтобы не получить зла в ответ?

—