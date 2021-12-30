Тюлени помогли японским ученым изучить недоступные ранее воды Антарктиды

Японские исследователи теперь могут изучить прибрежные районы Антарктиды с помощью своих новых «работников». Тюлени очень хорошо ориентируются в этой местности, поэтому в качестве помощников в исследованиях выбор пал именно на них. Новые данные помогут лучше изучить биологические процессы, происходящие на большой глубине.

Континентальные шельфы Антарктиды являются одним из наиболее биологически продуктивных районов в мировом океане. Но из-за быстрого появления льда, исследования становятся практически невозможными. Поэтому японские исследователи решили прибегнуть к помощи тюленей. На их головы были прикреплены небольшие устройства, которые позволили собрать достаточно данных. В прошлых исследованиях были задействованы мигрирующие животные, и полученные данные позволили узнать новую информацию о физических процессах, происходящих в районе Антарктики. Но изучить именно прибрежные воды еще не удавалось.

Полученные данные показывают, что в осенний период на глубоководье появляется теплая вода с небольшим содержанием соли, и глубина ее проникновения с течением сезона только увеличивается. Возможно, благодаря этому процессу, на континентальном шельфе появляется больше добычи, что и привлекает тюленей.

Источник: www.popmech.ru