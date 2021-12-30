 

Международная федерация хоккея отменила молодежный ЧМ

30.12.2021, 12:54, Разное
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…из-за коронавируса в нескольких сборных.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила проведение Молодежного чемпионата мира из-за случаев заражения коронавирусом в нескольких сборных. Об этом говорится на сайте организации.

Фото: IIHF

Решение было принято после того, как РФ засчитали техническое поражение в матче со сборной Словакии из-за коронавируса у одного из игроков. РИА Новости сообщало, что речь идет о положительном тесте на COVID-19 у Матвея Мичкова. До этого из-за случаев заражения в командах не состоялись матчи Швейцария—США и Финляндия—Чехия.

Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что распространение коронавируса, в частности «омикрон»-штамма, вынудило организаторов турнира скорректировать протоколы мероприятий по предотвращению распространия инфекции. Они включали в себя ежедневное тестирование и требование коллективного карантина для команд при подтверждении в них случаев заражения. «К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы все игроки и персоналы команд благополучно добрались домой», — отметил Тардиф.

По данным «Спорт-Экспресса», до этого несколько хоккейных федераций обратились в IIHF с предложением отменить турнир, так как он противоречит спортивным принципам из-за большого числа технических поражений после выявления коронавируса в сборных. Член Федерации хоккея РФ Валерий Каменский тоже заявил, что турнир нужно приостановить.

Чемпионат мира проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире начался 26 декабря, частично прошел лишь групповой этап турнира. Планировалось, что он завершится 6 января.

Источник: Новая газета



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