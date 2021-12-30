В Харьковской области подорвали банкомат в здании больницы. Деньги из него унесли – полиция

Информацию о том, что на улице Незалежности произошел взрыв, правоохранители получили в 2.46.

“Специалисты управления взрывотехнической службы областного главка полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата”, – отметили в релизе.

Деньги из банкомата злоумышленники унесли, сумму ущерба устанавливают.

Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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