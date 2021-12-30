 

19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин впервые стал отцом

30.12.2021, 12:50, Новости дня
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На снимке артист запечатлен на кровати в послеродовой палате со своим ребенком на груди.

“Я счастлив. Благодарю Бога за это”, – написал он.

Фото: sasanchyn_official / Instagram
Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях, а 30 мая 2021 года сделал своей избраннице Иванне предложение. 27 августа стало известно, что у них вскоре родится дочь. 

4 декабря пара зарегистрировала брак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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