19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин впервые стал отцом

На снимке артист запечатлен на кровати в послеродовой палате со своим ребенком на груди.

“Я счастлив. Благодарю Бога за это”, – написал он.

Фото: sasanchyn_official / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях, а 30 мая 2021 года сделал своей избраннице Иванне предложение. 27 августа стало известно, что у них вскоре родится дочь.

4 декабря пара зарегистрировала брак.

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