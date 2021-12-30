 

“Ух, какая милфа”. MamaRika крупным планом показала грудь в “голом” бюстгальтере для кормления

30.12.2021, 12:50, Новости дня
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Образ MamaRika дополнила расстегнутыми джинсами.

Певица отметила, что до и после родов носила бандажи, а сейчас продолжает носить бюстгальтеры для кормления и топы для занятия спортом от немецкого бренда Anita. По словам MamaRika, они “не травмируют и круто держат сисяо”.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

“Ух, какая милфа”, – прокомментировал подписчик woodbell_s.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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