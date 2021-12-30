“Ух, какая милфа”. MamaRika крупным планом показала грудь в “голом” бюстгальтере для кормления
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Образ MamaRika дополнила расстегнутыми джинсами.
Певица отметила, что до и после родов носила бандажи, а сейчас продолжает носить бюстгальтеры для кормления и топы для занятия спортом от немецкого бренда Anita. По словам MamaRika, они “не травмируют и круто держат сисяо”.
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“Ух, какая милфа”, – прокомментировал подписчик woodbell_s.
Контекст:
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.
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