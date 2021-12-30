Скандалы: РЖД заехали в тупик

В бюджете госкомпании образовалась «дыра» на 6 триллионов рублей

ОАО «Российские железные дороги» не хватает больше 6 триллионов рублей на программу капитального ремонта путевой инфраструктуры, подготовить которую поручил президент Владимир Путин. Как сообщает «Коммерсант», программу «поэтапного вывода путевого комплекса на нормативный уровень» до 2030 года транспортная монополия презентовала на заседании президиума правкомиссии по транспорту 28 декабря.

Амбициозный проект, который должен охватить 91,5 тысячи км путей, оценивается в 6,47 триллиона рублей. Из них 3,03 трлн уйдет на капитальный ремонт, 2,56 трлн — на реконструкцию искусственных сооружений и земляного полотна, а остаток — почти 900 млрд рублей — на путевую технику и обновление основных фондов.

Собственных средств, чтобы профинансировать гигантские расходы, у РЖД нет. Монополия существует в условиях отрицательного денежного потока, когда поступления на счета не покрывают оттоки.

В первом полугодии 2021 года РЖД получили 245,3 млрд рублей чистых денежных средств от операционной деятельности, а на стройки и закупки потратили 391 млрд. При этом компании нужно было погасить бонды и прочие обязательства, включая аренду, на 227 млрд рублей за полгода.

Разницу РЖД покрыли за счет долга, размер которого достиг 1,6 трлн рублей, следует из отчетности по МСФО. 16 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении РЖД 149,6 млрд рублей из федерального бюджета на сокращение долговой нагрузки.

Для оплаты проекта РЖД предлагают повысить тарифы для грузоотправителей за счет надбавки на капремонт. Сейчас она составляет 2%, а по плану — будет повышена до 8%. Это позволит собирать до 100 млрд рублей ежегодно, что, впрочем, компенсирует лишь 12% от стоимости программы.

Остаток — более 5,5 триллиона рублей — РЖД хотят получить за счет господдержки. Какой именно источник средств предполагается, монополия не уточняет.

Нужная сумма сумма — около 700 млрд рублей в год — составляет 3% текущего федерального бюджета РФ (23,4 трлн рублей) и пятую часть статьи «национальная экономика» (3,6 трлн рублей), куда зашиты меры поддержки госкорпораций и мегапроектов.

Что касается Фонда национального благосостояния, то в нем на 1 декабря было 8,492 трлн рублей неизрасходованных средств (ликвидная часть). Однако расходы из фонда ограничены суммой в 2,5 трлн рублей на ближайшие три года законом, который Путин подписал 29 ноября. К тому же, в пользу РЖД из ФНБ уже распределено 293 млрд рублей — на расширение БАМа и Транссиба и развитие Центрального транспортного узла.

Программа на 6 трлн рублей очевидно утопична, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, и пока предложения ОАО РЖД «как бы констатируют этот факт».

С точки зрения выполнения поручений президента, продолжает эксперт, «появление программы понятно», однако в нынешнем виде ее сложно назвать даже отправной точкой в дискуссии о возможных корректировках тарифов.