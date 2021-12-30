 

Как электромобили вселяли надежду на рост климатических проблем

30.12.2021, 12:46, Новости дня
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Это был еще один год мрачных новостей о климате. Рекордная жара накалила Тихоокеанский Северо-Запад. Лесные пожары бушевали в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и соседних штатах. В Тихом океане резко усилились тропические циклоны. И разрушительные внезапные наводнения затопили Западную Европу и Китай. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, толкает мир к еще более экстремальным погодным явлениям. В разгар климатического кризиса электромобили начали набирать популярность. О проблеме можно подробно прочитать на портале ScienceNews.

Миру необходимо резко сократить выбросы парниковых газов, если есть хоть какая-то надежда на предотвращение более серьезных и учащающихся экстремальных погодных явлений. Это означает переход на возобновляемые источники энергии и, что немаловажно, декарбонизацию транспорта — сектора, на который в настоящее время приходится около четверти мировых выбросов углекислого газа.

Но путь к этому более чистому будущему пугает, он забит политическими и социальными преградами, а также научными препятствиями. Возможно, это одна из причин, по которой электромобиль, уже преодолевший многие из преград на пути к популярности, так резко оказался в центре внимания климатических решений в 2021 году.

Всего несколько лет назад многие автопроизводители думали, что электромобили могут стать преходящим увлечением. Теперь ясно, что за ними будущее. В мировом масштабе продажи электрокаров резко выросли в первой половине 2021 года, увеличившись на 160 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже в 2020 году, когда большинство продаж автомобилей снизилось из-за пандемии COVID-19, продажи электромобилей выросли на 46 процентов по сравнению с 2019 годом.

Тем временем автопроизводители от General Motors до Volkswagen и Nissan наметили планы по запуску новых моделей электромобилей в течение следующего десятилетия: GM пообещала перейти на полностью электричество к 2035 году, Honda — к 2040 году.

Потребительский спрос на электромобили на самом деле не способствует росту продаж. Настоящий двигатель прогресса — это изменение предложения из-за государственной политики, подталкивающей автопроизводителей к увеличению производства электромобилей.

Ужесточенные законы Европейского союза о выбросах углекислоты для автомобильной промышленности вступили в силу в 2021 году, и автопроизводители уже увеличили производство новых электромобилей в регионе. В 2020 году Китай потребовал, чтобы электромобили составляли 40 процентов продаж новых машин к 2030 году.

Есть и недостаток. Сегодняшним батареям требуются металлы, которые являются дефицитными, труднодоступными. Также важен поиск способов утилизации АКБ для уменьшения выбросов.



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