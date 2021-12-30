Электрический мотоцикл Huan Dian Shou 01 получил мотор, разработанный корпорацией Nidec

Корпорация Nidec сообщила, что её колёсный двигатель впервые был использован для Huan Dian Shou 01, электрического мотоцикла, выпущенного компанией Yadea Group Holdings Ltd. в октябре 2021 года.

Крупнейший китайский производитель, специализирующийся на двухколесных транспортных средствах, Yadea имеет более 50 миллионов пользователей в более чем 80 странах мира. С момента своего основания в 2001 году компания достигла важных вех, включая листинг на Hong Kong Exchanges and Clearing Limited в 2016 году и продажу 10 миллионов транспортных средств по всему миру в прошлом году.

Весьма впечатляющие результаты деятельности компании являются своего рода следствием роста уровня потребительского спроса на электрическую продукцию в сфере транспорта. Перспективы бренда на ближайшее будущее можно назвать весьма позитивными, поскольку упомянутый рост продолжается.

Huan Dian Shou 01 представляет собой новую модель Yadea. Транспортное средство имеет батарею, которую можно заменить на любой зарядной станции.

Кроме того, указанная модель оснащена такой функцией, как специальное приложение для смартфонов, позволяющее проверять оставшийся заряд аккумулятора и местоположение мотоцикла, блокировать транспортное средство и просматривать данные о его движении.

Колёсный двигатель Nidec для электрических мотоциклов мощностью 48 В является первым продуктом, разработанным компанией для двухколесных транспортных средств, работающих за счет использования исключительно электротяги.

Колёсный двигатель имеет крутящий момент, который на 5%, больше, чем у двигателей той же категории других компаний. Мотор был создан подразделением Nidec Small Precision Motor & Solutions Business Unit. В двигателе используется разработанная компанией технология проектирования магнитных цепей в микронном масштабе.