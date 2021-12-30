Роспотребнадзор объяснил сообщение о проникновении «омикрона» в Дагестан

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30.12.2021, 12:33, Новости дня
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Пресс-служба дагестанского управления Роспотребнадзора заверила, что в регионе нет штамма «омикрон», и пояснила, что слова руководителя регионального управления Николая Павлова об этом штамме затрагивали ситуацию в стране.

«В Дагестане вообще не зарегистрированы случаи заражения «омикроном». Насчет информации, якобы Николай Павлов на оперштабе говорил об омикроне, он имел в виду ситуацию в общем по России, что в РФ уже есть случаи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Сам же Павлов ранее отмечал, что новый штамм якобы проник в республику.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «омикрон» распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», – цитирует сайт главы Дагестана Павлова.

Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.

До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.



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