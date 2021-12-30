Путин поздравил Байдена с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, отметив, что страны должны взаимодействовать и объединять усилия, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в поздравлении отметил, что РФ и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Убежден, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», – говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.