Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за «исключения» РФ из «Большой восьмерки»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит в ближайшем будущем возможности возвращения РФ в состав «Большой семерки» (G7), и это, по ее словам, «очень больно».

«Это, конечно, очень больно, что РФ за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда РФ сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию», сказала министр интервью агентству dpa, передает Deutsche Welle.

Россию исключили из «Большой восьмерки» G8 в 2014 году после возвращения в ее состав Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Бербок заявила, что «после агрессивных действий РФ в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».

В 2022 году Германия сменит Великобританию на посту председателя «большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Глава МИД ФРГ намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.

Напомним, в августе 2020 года бывший в то время президентом США Дональд Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

МИД России заявлял об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.