 

Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за «исключения» РФ из «Большой восьмерки»

30.12.2021, 12:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит в ближайшем будущем возможности возвращения РФ в состав «Большой семерки» (G7), и это, по ее словам, «очень больно».

«Это, конечно, очень больно, что РФ за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда РФ сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию», сказала министр интервью агентству dpa, передает Deutsche Welle.

Россию исключили из «Большой восьмерки» G8 в 2014 году после возвращения в ее состав Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Бербок заявила, что «после агрессивных действий РФ в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».

В 2022 году Германия сменит Великобританию на посту председателя «большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Глава МИД ФРГ намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.

Напомним, в августе 2020 года бывший в то время президентом США Дональд Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

МИД России заявлял об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Сборная РФ по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

28.09 / “Худший сценарий для Украины сведен практически к нулю”. Кулеба рассказал об смс от “друга Украины” из Германии

16.03 / В Крыму начались масштабные учения ВДВ

23.12 / Обозреватель Das Erste – немецкое правительство не решается ввести карантин, но он всё равно неизбежен

28.08 / Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

22.07 / ﻿Генерал Тимошенко: Нереально всех на улицах досматривать, но для предотвращения терактов надо обеспечить контроль на транспорте – это вполне возможно

20.11 / Прокуратура Киева считает, что деньги на музей Революции достоинства разворовали

17.07 / Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью

11.09 / Шведский премьер увязал разгул бандитизма с высоким уровнем миграции

22.11 / “Выражался нецензурной бранью”. На одного из лидеров “Демсокири” Гудыменко составили протокол за акцию под Офисом президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика