“Надо иметь очень офигительную песню”. Солистка Go-A рассказала, какой артист должен представлять Украину на “Евровидении 2022”

“Я много думала, кого можно отправить от Украины. Учитывая наш опыт, даже не знаю. Это надо быть не то чтобы даже суперартистом, а надо иметь еще очень офигительную песню и очень яркий образ. Должно сойтись очень много факторов, чтобы человек поехал и успешно представил там Украину. Все зависит от песни. У нас есть яркие артисты в Украине, но было много ситуаций, когда у ярких артистов не было песни и они просто пролетали”, – высказалась Павленко.

Она не стала называть имена возможных претендентов на участие в “Евровидении 2022”.

Участник и основатель группы Go-A Тарас Шевченко добавил, что “кандидаты есть всегда, но это конкурс песни”.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Контекст:

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Согласно правилам конкурса, “Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс “Евровидение 2022” проводит Общественное вещание. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершится 10 января. За первые семь дней организаторы нацотбора получили более 50 заявок от конкурсантов, включая заявки от артистов из Венгрии, Германии и Армении.

В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора, в котором выступят 10 конкурсантов. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут. Имя победителя нацотбора ориентировочно будет известно в третьей декаде декабря.

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