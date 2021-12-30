 

В Днепропетровской области фиктивно трудоустраивали граждан и оформляли ссуды по их документам – МВД

30.12.2021, 12:04, Новости дня
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По версии следствия, организовала мошенническую схему жительница Никополя Днепропетровской области, у нее было три сообщника.

“Согласно разработанному плану, в газетах и интернете размещали объявления о приеме на работу. В дальнейшем получали от граждан необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры со всеми анкетными и другими данными. Затем на основании полученной информации онлайн оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях”, – отметили в релизе.

С августа 2020 года по октябрь 2021-го группа обманула 11 граждан на более чем 500 тыс. грн.

28 декабря правоохранители сообщили организатору и трем участникам преступной группы о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: mvs.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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