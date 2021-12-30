 

Экспертиза доказала копирование Монеточкой хита Костюшкина

30.12.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что в композиции певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) «Мама, я не зигую» есть плагиат – более полугода экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин судился с исполнительницей из-за своей песни «Женщина, я не танцую».

Костюшкин был уверен, что аранжировка песни Монеточки похожа на его хит. Теперь плагиат признали официально в Басманном суде Москвы, передает «Комсомольская правда».

«Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», – сообщил адвокат артиста Роман Лалаян.

При этом Монеточка и ее представители все обвинения отрицают. Кроме того, она ни разу не появилась в суде, а ее адвокат не знает ее в лицо.

Костюшкин требует за плагиат 900 тыс. рублей компенсации.

Напомним, в сентябре по спору между Костюшкиным и Монеточкой назначали экспертизу. Представитель Монеточки сообщал, что исполнительница отказывается от мирового соглашения по иску.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Грета Тунберг получила премию за гуманность и €1 млн

16.04 / ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID за два месяца

14.07 / США осудили насилие на армяно-азербайджанской границе

26.10 / В Белоруссии оценили ситуацию на предприятиях

19.08 / Минздрав сообщил о закупке новой партии лекарств от COVID-19

02.09 / Германия озвучила условия возвращения своих дипломатов в Кабул

10.12 / Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян

22.12 / Подоляк: Не вижу поступков, которые могли бы создать Татарову репутацию человека с какой-то крайне одиозной составляющей

30.01 / Ляшко прокомментировал информацию о возможном тайном вакцинировании украинских чиновников от коронавируса

06.07 / В Тернополе восьмилетнюю девочку ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика