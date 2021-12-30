Экспертиза доказала копирование Монеточкой хита Костюшкина

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что в композиции певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) «Мама, я не зигую» есть плагиат – более полугода экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин судился с исполнительницей из-за своей песни «Женщина, я не танцую».

Костюшкин был уверен, что аранжировка песни Монеточки похожа на его хит. Теперь плагиат признали официально в Басманном суде Москвы, передает «Комсомольская правда».

«Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», – сообщил адвокат артиста Роман Лалаян.

При этом Монеточка и ее представители все обвинения отрицают. Кроме того, она ни разу не появилась в суде, а ее адвокат не знает ее в лицо.

Костюшкин требует за плагиат 900 тыс. рублей компенсации.

Напомним, в сентябре по спору между Костюшкиным и Монеточкой назначали экспертизу. Представитель Монеточки сообщал, что исполнительница отказывается от мирового соглашения по иску.