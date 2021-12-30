Умер актер из «Каменской» Владимир Поночевный

Советский и российский актер Владимир Поночевный, известный по сериалам «Каменская» и «Государственная граница», скончался на 83-м году жизни, сообщают СМИ.

Артист умер 29 декабря от последствий коронавирусной инфекции, передает Life.ru.

Других подробностей не приводится, также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с актером.

Поночевный родился 13 июня 1939 года, он учился на актерском факультете ВКИКа, закончил его в 1961-м году. Известен по лентам «Внимание! В городе волшебник!», «Сыновья уходят в бой», «Время выбрало нас», «Руины стреляют…» и т.д.