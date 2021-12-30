Пьяный хулиган открыл стрельбу в петербургском НИИ

В здании научно-исследовательского института неизвестный устроил стрельбу холостыми патронами, мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в ночь на четверг в здании НИИ на Политехнической улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Гражданин, находясь в состоянии опьянения, перепрыгнул через турникет охраны главного входа в помещение института. Там он стал вести себя неадекватно, а затем из хулиганских побуждений произвел два выстрела из охолощенного (непригодного для стрельбы боевыми патронами) пистолета Retay 17», – добавили в Росгвардии.

Один из работников НИИ нажал кнопку тревожной сигнализации. После этого на место приехали сотрудники Росгвардии, они задержали подозреваемого на месте. Ему 22 года, его доставили в 19-й отдел полиции.

В региональных СМИ уточнили, что происшествие случилось в физико-техническом институте имени Иоффе на Политехнической улице, 26.