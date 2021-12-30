Популярные производители игр в Супер Слот казино

30.12.2021, 11:51, Рекомендуем

Теги: Интернет, Развлечения, Технологии

Онлайн-казино https://casinosuperslots.me лицензировано игровым Управлением Кюрасао (номер/серия документа 1668/JAZ). Поэтому на официальном сайте и всех зеркалах клуба представлены только оригинальные игровые автоматы и настольные азартные игры от легальных провайдеров. Общее количество поставщиков программного обеспечения — более 36, включая таких популярных производителей, как Yggdrasil Gaming, Novomatic, NetEnt, Microgaming и Playson.

Yggdrasil Gaming

Бесплатно и без регистрации или на реальные деньги можно играть в Winterberries, Cazino Zeppelin, Spina Colada и сотни других слотов от польского провайдера. Некоторые аппараты работают по технологии Megaways. Выигрышные комбинации формируются не по стандартным линиям, а сотнями и тысячами способов.

Yggdrasil Gaming выпускает не только игровые автоматы, но и настольные игры: рулетку, блэкджек. Все ПО тестируется и сертифицируется в независимых технических лабораториях. Уровень волатильности и процент возврата подтверждаются официально. ГСЧ проходит проверки в iTech Labs.

Студия лицензирована National Gambling Office Romania, Malta Gaming Authority и UK Gambling Commission (Великобритания).

Novomatic

Не скачивая стороннего софта, на сайте интернет-казино Супер Слотс можно играть на реальные деньги и в демо в симуляторы Новоматик, такие как Faust, Cops n Robbers, Buffalo Magic.

Novomatic — лицензированный австрийский производитель, известный со времен игровых залов офлайн. В 2019 году его представительства добровольно сертифицировались по международному стандарту G4. Разработчик работает под контролем латвийского, испанского, итальянского, мальтийского, британского и некоторых других регуляторов.

Тем, кто хочет играть на деньги, слоты от Новоматик рекомендуются прежде всего. Софт надежно защищен от попыток взлома. Отзывы подтверждают возможность крупных выигрышей.

NetEnt

Легендарная шведская студия с более чем 25-летней историей. В клубе Супер Слотс представлены ее лучшие разработки: Gonzo’s Quest, Wild Worlds, Wonky Wabbit, Spinata Grande и другие.

НетЕнт создает симуляторы одноруких бандитов и настольные игры — покер, блэкджек, все виды рулеток. Игровой софт проверяется в лабораториях GLI, Technical Services Bureau, iTech Labs и eCOGRA.

Microgaming

Провайдер из Великобритании начал работу в 1994 году. К текущему времени в его коллекции — более 900 тайтлов. Кроме слотов, есть настольные игры — карты, Чертово колесо, бинго.

В casino Superslots можно сыграть в Hot as Hades, Sidewinder, Arctic Valor, сотни других новых и классических автоматов Микрогейминг. Все аппараты сертифицируются в eCOGRA. В 2003 году именно Microgaming стал одним из основателей лаборатории.

Playson

Мальтийский поставщик слотов, видеопокера, блэкджека, рулетки. Надежность и честность игрового ПО подтверждается регуляторами из Олдерни, Мальты, Британии. Лучшие эмуляторы на сайте Супер Слотс — Thunderstruck II, Hot as Hades, а также брендированные аппараты Playboy Gold, Game of Thrones, Jurassic World.