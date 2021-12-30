 

Свыше 21 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки

30.12.2021, 11:30, Разное
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За минувшие сутки в России зафиксировали более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, коронавирус в России сегодня заразил 21 073 человек. За то же время выздоровели 43 004 человека и умерли 926 пациентов. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в нашей стране составило 10 479 344 человек, вылеченных – 9 423 227 человек, а число летальных исходов достигло 307 948, сообщает RT.

Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва: в столице выявили 2661 случай заражения, 2495 случаев выздоровления и 71 летальный исход. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1532 инфицированными, 3236 вылеченными и 60 умершими людьми. Замыкает тройку антилидеров Московская область, где зафиксировали лишь 977 зараженных, 1930 человек справились с недугом и 50 человек скончались, передает телеканал “360”.

[Материал дополняется]



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