Во Франции отреагировали на ликвидацию «Мемориала»

Обвинения против центра являются очень серьезными и оправдывают роспуск любой организации, сообщил французский геополитолог, публицист Александр Дель Валь, комментируя ликвидацию международного общества и правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России).

Дель Валь напомнил, что «Мемориал» обвиняется в поддержке организаций, признанных в РФ террористическими, а также реабилитации нацистских преступников, которых выдавали за жертв советской системы, передает Lenta.ru.

«Западные клише о необъективности российского правосудия устарели. Комментировать по существу судебное дело, как это делают наши (западные) журналисты, политики, общественники, не подержав его даже в руках, мягко говоря, неуместно», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что РФ выиграла войну страшной ценой и не нуждается в «историческом ревизионизме, создающем чувство вины, которое разрушает национальную сплоченность».

Именно историческим ревизионизмом занимался, по мнению эксперта, «Мемориал».

Напомним, в ходе обсуждения темы ликвидации центра в Европарламенте депутат от ФРГ Максимилиан Крах заявил, что «Мемориал» сосредоточился не на изучении прошлого, а стал «центральной платформой для противостояния государственной политике в России».

«Это право «Мемориала». Но дело в том, что – как признает и «Мемориал» – он зависит от иностранных денег и что в этом отношении существуют правила. Мы можем критиковать эти правила, но не можем критиковать тот факт, что организация, которая не принимает эти правила, создает себе неприятности с контролирующими органами. Дискуссия здесь также не опирается на факты, и это еще одна составляющая травли России, которую мы уже довели до того, что она происходит не просто на каждом пленарном заседании один раз в месяц, как с Польшей; РФ же с некоторых пор подвергается травле два-три раза в месяц. Коллеги, вам действительно нужны образы врагов, чтобы продвигать свою политику? Или у вас попросту нет собственного позитивного видения?», – сказал Крах в ходе своего выступления.

Депутат Европейского парламента от ФРГ Гуннар Бек во время дебатов, в свою очередь, отметил, что Евросоюз осуждает российский подход, однако вместе с этим и Германия, и ЕС усложняют порядок финансирования партий, СМИ и НПО из-за рубежа.

«Американские медиа-группы также ограничивают свободу слова по своему усмотрению в ЕС. Политически сговорчивые общественные вещатели получают миллиардные субсидии. Германия отказывается выдавать RT лицензии на вещание, а частные чаты скоро будут контролироваться на законных основаниях. Запад называет своих доноров заинтересованными сторонами, а русских – агентами», – отметил он.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать международный «Мемориал». Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал», которая может быть использована против России.

29 декабря Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал».