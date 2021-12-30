Цена на газ в Европе опустилась ниже 1,1 тыс. долларов

Ближайшие январские фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1100 долларов, что примерно на 2% ниже расчетной цены накануне (1127,2 доллара). А к 10.15 мск они снизились до 1097,4 доллара, впрочем, затем чуть поднявшись, на уровень 1100 долларов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на снижение стоимости газа в целом цены в декабре удерживаются на исторически высоком уровне.

Ранее, 27 декабря цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составила более 10,4% %.

Напомним, 22 декабря цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, после рекордного роста накануне.

Стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.