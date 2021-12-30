Охранник в ярославской поликлинике брызнул газом в лицо пенсионерке

В Ярославле охранник поликлиники брызнул в лицо пожилой посетительнице из газового баллончика, ее увезли на скорой, сообщила ИО главы областного департамента здравоохранения Оксана Пиклун.

«Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться», – передает РИА «Новости» ее слова.

Пожилая женщина пришла в поликлинику получить лекарство, а также погреться. На видео охранник стоит рядом с сидящей на диванчике женщиной в медицинской маске и внезапно брызгает ей в лицо из баллончика.

По словам Пиклун, как только медицинский персонал заметил происшедшее, незамедлительно была вызвана скорая помощь, пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы. «Наши специалисты ей оказали всю необходимую помощь», – сказала она, назвав поведение охранника недопустимым.

По данным полиции, пострадавшая – 1941 года рождения. «В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее в одном из баров Красноярска произошла потасовка между посетителями и охранником, который распылил им в лицо перцовый газ из баллончика. В результате посетительницы получили химические ожоги роговицы и конъюктивы первой степени обоих глаз. Личность напавшего не установлена. Полиция проверяет информацию о конфликте.