 

Охранник в ярославской поликлинике брызнул газом в лицо пенсионерке

30.12.2021, 11:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ярославле охранник поликлиники брызнул в лицо пожилой посетительнице из газового баллончика, ее увезли на скорой, сообщила ИО главы областного департамента здравоохранения Оксана Пиклун.

«Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться», – передает РИА «Новости» ее слова.

Пожилая женщина пришла в поликлинику получить лекарство, а также погреться. На видео охранник стоит рядом с сидящей на диванчике женщиной в медицинской маске и внезапно брызгает ей в лицо из баллончика.

По словам Пиклун, как только медицинский персонал заметил происшедшее, незамедлительно была вызвана скорая помощь, пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы. «Наши специалисты ей оказали всю необходимую помощь», – сказала она, назвав поведение охранника недопустимым.

По данным полиции, пострадавшая – 1941 года рождения. «В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее в одном из баров Красноярска произошла потасовка между посетителями и охранником, который распылил им в лицо перцовый газ из баллончика. В результате посетительницы получили химические ожоги роговицы и конъюктивы первой степени обоих глаз. Личность напавшего не установлена. Полиция проверяет информацию о конфликте. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Реальные зарплаты в РФ выросли на 2,5%

06.09 / В Беларуси сегодня пройдет протестный Марш единства

04.09 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

22.03 / Внеочередное заседание Рады назначено на 26 марта – нардеп

07.07 / МВД готовится менять внешний вид водительского удостоверения

10.10 / Вода поможет снизить вязкость труднодобываемой нефти

16.08 / Чак Норрис обратился к Лукашенко: Если ты не прекратишь, я заставлю тебя плакать

01.10 / Стартовал первый этап всероссийской переписи населения

01.09 / Эксперт объяснил нелепость загнивания в Красноярске космического будущего Украины

28.09 / ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика