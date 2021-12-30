Мнение: “Не смотри наверх”

По совету знакомых, посмотрел фильм "Не смотри наверх", где куча известных голливудских актеров высмеивает актуальную американскую действительность.

Фабула фильма достаточно проста – имеющий психологические проблемы астроном и в меру истеричная аспирантка обнаруживают большую комету летящую к Земле, которая ее гарантировано достигнет и уничтожит. Но попытки предупредить окружающих не работают – политики озабочены рейтингами, пресса пропагандой идиотии, бизнес вопросами прибыли, ну а люди в массе своей тупят в смартфонах. И даже когда героям удается доказать, что комета есть, постмодернистское общество превращает глобальную угрозу в клоунаду и фарс. Ну а когда приходит дело спасать планету, на арену выходит карикатурный медиа-олигарх, который предлагает не уничтожать комету, потому что на ней можно много заработать. И миссия по спасению в итоге отменяется, а миссии других стран мешают. Само собой план олигарха не срабатывает и планета гибнет. Вот собственно и весь фильм.

Разумеется, через 2.5 часа экранного времени идет различная гротескная сатира на современное общество потребления (как правило неизобретательно и в лоб, тонкий юмор тут редкий гость), идиотизм политиков, ЛОМов, медийщиков, олигархов и т.п. В этом действительно есть определенная критика неолиберального капиталистического общества. Но если смотреть чуть внимательней, то это лишь первый уровень фильма. Его упаковка.

Стоит задаться вопросом, а зачем и почему он снят, так сразу отношение к фильму может слегка поменяться.

Де-факто, это сатира не про капитализм вообще, это по факту своеобразная политическая агитка, замаскированная под сатиру.

Несмотря на то, что президент США в фильме женщина, по факту речь идет о Трампе – таком же самовлюбленном популисте, который отдал свою администрацию на откуп своим родственникам (и которая регулярно врет) и который "не заинтересован в общем благе", олицетворяя хищнический капитализм крупных магнатов, которые уклоняются от налогов и заинтересованы лишь в обогащении. Совсем не случайно, в конце фильма делается акцент, что даже толстый реднек в красной кепке скандирующий "Сделаем Америку великой снова "Не смотри наверх", понимает, что он обманулся в своем лидере и тот его обманывал. Думаю не надо объяснять, кто в США ходит в красных кепках в политическом смысле этого слова. И кого мейнстримовые медиа с 2016-го года пытаются переубедить.

Сама концепция недооценки природной угрозы являет собой переложение классической теории о глобальном потеплении, которую с точки зрения ее адептов, недооценивают политики и тупая часть общества. Они не смотрят на таяние льдов в Антарктиде, тупицы. Они не верят ученным, которые ее отстаивают и кричат о ней в CNN и на экологических форумах. Они не поддерживают запуск ракет ограничения выбросов

Вот когда комета упадет ледяные шапки растают, вот тогда люди в красных кепках и прочие тупицы поймут, но будет уже поздно. Отсюда и регулярные вставки с природой и животными, как будто ты смотришь ролик движения "Гриинпис" с нотационной речью от Альберта Гора.

Ну и чтобы совсем было понятно.

Режиссер фильма Маккей до этого кино снимал ленты "Игра на понижение" и "Власть".

Первый фильм рассказывал о кризисе ипотечного кредитования в США в 2007-2008 году, который произошел в период правления Буша-младшего, и где демонстрируемые в фильме идиоты, которые до этого довели, это прежде всего идиоты-республиканцы.

Фильм "Власть" рассказывал о вице-президенте Чейни, который при все том же Буше-младшем возглавлял так называемую "Банду Чейни", ответственную за развязывание агрессивных войн, в том числе в целях личного обогащения. Фильм последовательно формировал образ республиканского махинатора-преступника, который несколько лет фактически управлял политикой США.

Далее, просто несколько цитат:

Режиссер фильма Адам Маккей:

— Ох, ну не знаю, если бы я хотел снимать фильм про гигантский говношторм? У Трампа нет власти. Трамп — один из самых слабых людей, которых мы видели. Он статист, марионетка. Его потребность в одобрении окружающих, зависимость от чужого мнения, беспомощность абсолютно очевидны. А единственная причина, по которой он сидит там, где сидит, в том, что те, кто за него голосовали, хотели показать фак демократии, либеральным нормам. Поэтому его выбрали. Даже люди, которые его поддерживают, понимают, что он ходячая катастрофа. Даже моя мама и другие сторонники Трампа говорят: «Ну да… Мы все знаем…»

Сам режиссер является сторонником Демократической партии США и Берни Сандерса, которого он поддерживал на выборах 2016-го и 2020-го годов.

Невозможно смотреть на нашу недавнюю историю и не задумываться над тем, к чему привели те события. Связь здесь очевидная. Это все одна история. Вполне прослеживается связь от Никсона до Рейгана, от Буша до Трампа. Мы видим, что произошло с этой политической партией.

Кстати, сыгравшая в фильме певица Ариана Гранде также как и Маккей входила в группу поддержки Берни Сандерса на выборах 2020-го года https://ru.alegsaonline.com/art/115066

Так что думаю нет большой загадки в том, какую партию высмеивали в фильме и кто ее в фильме возглавляет.

Играющая в фильме президента Мэрил Стрип:

Если дети президента США Дональда Трампа окажутся под угрозой, то глава Белого дома может предпринять любые меры, чтобы их обезопасить. Актриса призналась, что очень «боится» Трампа из-за того, что он способен сделать, чтобы спасти своих наследников. По ее мнению, беспокоиться по этому поводу стоит всем американцам. — Нам всем должно быть страшно

Стоит отметить и комментарий Трампа по поводу заявлений Стрип (которая в том числе называла сторонников Трампа коричневорубашечниками и ботами):

"Мэрил Стрип, будучи одной из самых переоцененных актрис современного Голливуда, совершенно не знает меня"

Играющий астронома Ди Каприо о Трампе:

Голливудский актер и посол доброй воли ООН по проблемам климата Леонардо Ди Каприо косвенно осудил американского президента Дональда Трампа за то, что тот бездействует по отношению к климату.

Во время выступления на Глобальном фестивале мира Ди Каприо заявил, что после подписания Парижского соглашения по климату политические лидеры США не выполнили свои обещания.

"Наше будущее проигнорировано", – подчеркнул актер.

Играющая аспирантку Лоуренс о Трампе:

Когда Лоуренс спросили, встречала ли она когда-нибудь Дональда Трампа, актриса ответила: «Однажды я была на концерте, где, как я слышала, должен был появиться Дональд Трамп. Я была полна решимости найти его и заснять видео, как я кричу «Эй, Трамп, да пошел ты!». Мне кажется, он знал, что я ищу его».

Играющая журналистку Кейт Бланшетт:

«Трудно что-то делать с кризисами среднего возраста, потому что это абсурдно и нелепо. Я имею в виду, почти так же абсурдно и нелепо, как человек, который четыре раза подавал заявление о банкротстве компании, и у которого самая большая экономика в мире».

Играющего сына президента Джона Хилла еще до премьеры прямо сравнивали с сыном Трампа.

О дистрибьюторе фильма, стриминговом гиганте Netflix:

Сумма пожертвований, собранных Джо Байденом на президентскую кампанию, более чем на $300 млн превысила аналогичный показатель его конкурента на выборах Дональда Трампа. Среди людей, поддержавших кандидата от Демократической партии, оказались руководители Netflix, Universal Pictures, Paramount и Sony Pictures.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден опубликовал список из 817 лиц, на плечи которых был возложен сбор средств на его предвыборную кампанию. Каждый из них собрал для политика не менее $100 тыс.

В список оказавших финансовую помощь Байдену попали и первые лица киноиндустрии — руководители таких компаний, как Netflix, Universal Pictures, Paramount и Sony Pictures, а также продюсеры Джеффри Каценберг и Хаим Сабан, известные своими демократическими взглядами. поддержку главному конкуренту действующего главы государства Дональда Трампа оказали генеральный директор Paramount Джим Янопулос, председатель Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман, председательница Universal Pictures Донна Лэнгли, а также руководитель отдела оригинального киноконтента Netflix Скотт Стабер.

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Глава Netflix Рид Гастингс, который, как сообщается, в декабре был одним из организаторов сбора средств для Пита Буттиджича, сделал свой первый взнос в пользу Байдена в марте.

Вышеуказанные Стабер является и продюсером фильма https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/144825/annot/

И так далее.

Фактически, если разбирать послания фильма на составляющие, перед нами повестка левой части демократической партии США (Сандерс, Уоррен, Окасио-Кортес и т.д.) завернутая в обобщающую сатиру, которую снял режиссер до этого уже снимавший фильмы высмеивающий и порицающий Республиканскую партию и являющийся активным деятельным сторонником Демократической партии.

На ведущих ролях в фильме собрались давние критики Трампа, республиканцев и сторонники теории глобального потепления, а в качестве антагониста выведена фигура тупого и самовлюбленного президента с родственниками-идиотами в администрации, который недооценивают угрозу планетарного масштаба и которого поддерживают тупые люди, которые не слушают правильных ученых. Таким образом фильм отрабатывает антитрамповскую внутриамериканскую повестку и тематику планетарной экологической угрозы. Юмор и сатира над очевидной тупостью тут нужны для упаковки. Вот посмотрите, против какой тупости нам приходится бороться. При этом если следить за американской внутриполитической повесткой, то предлагаемый юмор не сильно отличается от той критики внутриамериканской действительности, которую отрабатывают связанные с дем.партией спикеры и движения.

Стоит отметить, что фильм выходит менее чем за год до промежуточных выборов в США, где демократы рискуют потерять контроль над палатой представителей (рейтинг Байдена и демократов сильно упали за последний год) и на фоне заявлений Трампа, что он готов идти на выборы в 2024 году.

С учетом падающего рейтинга Байдена, снова возникает угроза, что что граждане с помощью Трампа и дурных людей в красных кепках, которые не смотрят наверх, могут показать фак Демократической партии. С этой точки зрения, фильм действительно выглядит как кричащий призыв – "Посмотрите наверх! назад! Не повторяйте ошибку 2016-го года!".

И еще один момент. В 2016-м году, накануне президентских выборов в США, вышел сериал "Безмозглые" с Уинстед, где также как в фильме "Не смотри вверх", высмеивалась тупость политиков в Вашингтоне, только там это было завернуто в фантастическую упаковку, так как значительные проявления тупости и идиотизма были следствием того, что в мозги политиков (преимущественно республиканцев) проникали инопланетные жуки и управляли ими. Первые серии были достаточно забавными, но затем сериал сдулся и его не продлевали.

Вот характерный момент.

И еще парочка.

Для тех кто не понял, Луизиана традиционно голосует за республиканцев и там много сторонников Трампа.

В 2016-м эти добрейшие люди собрались вместе и выбрали Америке абсолютное зло.

Юмор юмором, но американский внутриполитический подтекст никто не отменял. Даже когда там критикуют демократов, это критика старой верхушки партии, которая мешает выдвинуться прогрессивным демократическим лидерам. Например таким как Сандерс или Уоррен.

В этом отношении, "Не смотри наверх" выглядит именно что политической конъюнктурой, которая пытается маскироваться под гротескную сатиру, что вполне в духе торжествующего постмодерна, который как бы высмеивает фильм, являясь на деле плоть от плоти его.

В общем, после просмотра осталось впечатление, что меня пытались накормить с лопаты завуалированной политической пропагандой одной из американских партий, но у авторов не получилось.

Кто то скажет, "А что, республиканцы не заслуживают, чтобы их высмеивали таким образом"? "Разве они не совершали тех преступлений, которые им приписывают". Очень даже совершали.

Тут проблема в том, что разоблачают их сторонники партии, которая их совершила не меньше, но себя они разумеется считают "рыцарями света", несущим тупым обывателям свет истины путем лобовой гротескной сатиры на конкурентов, которые в обозримой перспективе могут взять реванш с помощью американского обывателя, который недооценивает опасность экологических угроз и голосует за самовлюбленных мудаков. Есть от чего бить тревогу. В том числе и посредством киноязыка.

PS. Когда Ди Каприо толкал свою пламенную речь почему то вспомнилось вот это видео.

Фильм разумеется получит несколько "Оскаров", потому что хорошо известно, как в Голливуде "любят" Трампа.

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