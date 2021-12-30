 

“Шикарно”, “Кайф”. Глюк’oZa снялась в платье-чешуе на голое тело

30.12.2021, 11:18, Новости дня
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Певица появилась изгибающейся в большом бокале для мартини. Она предстала в платье из крупных пайеток, напоминающих чешую, под которыми засветила обнаженное тело.

“Любимые, ну что, вы готовы? Хочу поздравить вас с наступающим, пожелать вам новогоднего настроения, прекрасных праздников, и чтобы загаданное вами сбылось, а все плохое осталось позади! Спасибо, что этот год вы были со мной и поддерживали в очень важные и эмоциональные моменты, просто радовались мелочам и верили в меня!” – написала она.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Шикарно”, – отметил подписчик nuriakhmetov529.

“Кайф”, – написал musatovnikita.

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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