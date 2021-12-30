 

“Один раз показали по телеку и все – на следующий день ты лежишь в ванне с шампанским”. Сопонару со сцены потроллила Билык

30.12.2021, 11:18, Новости дня
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“По нашим украинским меркам меня можно считать достаточно популярным человеком. У меня много подписчиков с соцсетях, меня часто узнают на улице. И многие считают, что такая жизнь дат какие-то бонусы. Типа один раз тебя показали по телеку и все – на следующий день ты лежишь в ванне с шампанским, тебя кормит виноградом какой-то накачанный красавчик. Но это не так. Для всего этого надо быть Ириной Билык. В моем понимании именно так она проводит свои вечера”, – заявила Сопонару.

ВИДЕОВидео: Студия Квартал 95 Online / YouTube
Контекст:

“Женский квартал” – развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра, включая Сопонару.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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