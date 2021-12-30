Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний»

Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – исполнили мечты детей, загаданные ими в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с именами ребят «Лидеры России» сняли с елки на предновогодней встрече клуба «Эльбрус» в Петербурге.

Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, проект «Мечтай со мной», который также входит в президентскую платформу, один из самых трогательных и душевных. По его словам, ежегодно собираются тысячи желаний по всей стране, и участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» с удовольствием осуществляют детские мечты. Сам Антон Сериков – постоянный участник акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этот раз я вручил подарок маленькому Саше из Санкт-Петербурга – он мечтал о наборе LEGO. Вместе с Екатериной Некрасовой – победительницей конкурса «Большая перемена» – решили добавить новогоднего настроения и выступили в роли Деда Мороза и тигренка – символа наступающего года. Испытанные эмоции не передать словами, просто присоединяйтесь к акции «Елка желаний»!», – сказал Сериков.

Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова также успела вручить новогодний подарок. «Кукла, которую просила Аделина из Башкортостана, добралась до своей хозяйки! Как же здорово, что проект «Мечтай со мной» положил начало такой доброй традиции, как акция «Елка желаний». Это большое счастье, что каждый желающий может в предновогодние дни побыть помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту. Мы в клубе «Эльбрус» с большим трепетом относимся к этой акции, и отрадно, что Лидеры РФ ответственно подходят к процессу. Кто-то осуществляет сразу несколько желаний, многие лично поздравляют ребят и устраивают новогодние представления», – рассказала она.

Настоящую новогоднюю сказку организовал победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. Он осуществил мечту Родиона из села Хватовка Саратовской области, который мечтает стать машинистом. Благодаря Алексею Родион впервые прикоснулся к миру железных дорог: отправился в путешествие на поезде, побывал в кабине машиниста и современном инновационном подвижном составе, посетил экскурсию, где узнал о профессиях железнодорожного транспорта, и в железнодорожном музее под открытом небом.

Победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы VIII созыва Александр Спиридонов в этом году снял с «Елки желаний» четыре шарика с детскими просьбами к Деду Морозу. Александр уже вручил подарки, среди которых были планшет для обучения, развивающие игрушки и куклы.

«Помню, как в детстве тоже писал свои пожелания, а родители, естественно, передавали письмо Деду Морозу. Мое желание по волшебству исполнялось, и я чувствовал, что мир добрый. Это ощущение очень важно, и проект «Елка желаний» позволяет сохранить для детей волшебство новогодних праздников», – рассказал он.

Всего в рамках встречи клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 декабря, Лидерами РФ было снято с новогодней елки 55 открыток с желаниями детей. Большинство желаний уже исполнено, а подарки продолжают добираться до своих адресатов.

В этом году, помимо участия в акции «Елка желаний», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились к акции «Новый год в каждый дом», организованной движением #МЫВМЕСТЕ. Лидеры РФ в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили более 20 подарков детям и поздравили 12 семей с праздником. В акции приняли участие победители конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, Олег Калинский, Даниил Жилкин, Дарья Сенькина, Андрей Протопопов, Дмитрий Баженов, Михаил Кузнецов, а также финалисты конкурса Мария Гладышева, Андрей Лилеев, Анжелика Куминова и Елена Чугонова.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.