Военный эксперт оценил угрозу от японских подлодок с крылатыми ракетами

«Создаваемая Японией ракета – это аналог устаревших модификаций «Томагавков», который не представляет угрозы для России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее сообщалось, что Токио в ближайшие 10 лет оснастит подлодки крылатыми ракетами с дальностью поражения до 1 тыс. км.

«Даже если эта ракета была создана прямо сейчас – она уже была бы устаревшей. А в течение ближайшего десятилетия она будет более чем посредственной», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, «новая» японская ракета – это дозвуковой снаряд, который будет уступать «Томагавкам» образца 80-х годов. «Ракетная промышленность Японии очень слабая, потому что даже создание такой ракеты – это для них серьезное достижение. Она отстает в этой сфере от множества стран, не говоря уже про Россию и США», – детализировал собеседник.

«Защититься от будущей японской ракеты РФ может всем, что есть сейчас и даже тем, что было раньше на вооружении», – отметил Сивков. «Любая наша система ПРО без проблем перехватит эту ракету. Но Японии для обороны будет достаточно и этого вооружения», – подчеркнул эксперт.

В четверг газета «Йомиури» сообщила, что правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км.

Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного состояния. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны.

На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов).

По данным «Йомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.

Ранее издание Nikkei сообщило, что минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до 1 тыс. километров.