 

Самолет рейсом из Красноярска в Дубай сел в Новосибирске

30.12.2021, 10:44, Новости дня
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Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Дубай, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево по решению экипажа.

«Была совершена посадка (рейса AZV 861 Красноярск (Емельяново) – Новосибирск (Толмачево) – Дубай) по решению экипажа», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиаузла.

Причину инцидента там не уточнили.

Международный аэропорт Толмачево – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных – 1,3 тыс. пассажиров. В 2020 году аэропорт обслужил 4,63 млн человек.

Напомним, накануне самолет Москва – Якутск сел в Тюмени из-за ухудшения состояния пассажира.



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