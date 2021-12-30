Самолет рейсом из Красноярска в Дубай сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Дубай, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево по решению экипажа.

«Была совершена посадка (рейса AZV 861 Красноярск (Емельяново) – Новосибирск (Толмачево) – Дубай) по решению экипажа», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиаузла.

Причину инцидента там не уточнили.

Международный аэропорт Толмачево – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных – 1,3 тыс. пассажиров. В 2020 году аэропорт обслужил 4,63 млн человек.

Напомним, накануне самолет Москва – Якутск сел в Тюмени из-за ухудшения состояния пассажира.