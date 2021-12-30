Актриса Александра Захарова обвиняет директора “Ленкома” в желании уничтожить имя ее отца

Дочь выдающегося режиссера Марка Захарова обвиняет Марка Варшавера в стремлении стереть из истории театра имя ее отца. Актриса отказывается верить в слова руководителя театра и хочет, чтобы он говорил правду. Детальнее о сложившейся ситуации она пояснила в недавнем интервью “Собеседнику”.

«Наш директор – странная фигура», – комментирует Александра Захарова. Она утверждает, что у Марка Варшавера никогда не было дружеских взаимоотношений с ее отцом, хотя руководитель театра именно так и говорит. Наоборот, у них были только рабочие отношения, и дочь режиссера считает, что именно Марк Варшавер намеревался когда-то «отжать» театр у ее отца. Актриса считает, что нынешний директор стремится растоптать и уничтожить не только имя Марка Захарова, но и избавиться от нее самой.

Александра Захарова упоминает, что в театре нет аншлагов, и ситуацию не спасает даже достаточный процент заполнения зала зрителями. Актриса выражает сомнения насчет профессионализма Марка Варшавера, а также считает, что у директора “Ленкома” нет никакой четкой стратегии развития театра в будущем.

Источник: teleprogramma.pro