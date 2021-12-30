Кабинет Министров приравнял к бумажным водительские права, техпаспорт и студбилет из “Дії”

“Украина становится мировым лидером по цифровым документам. Водительские права, техпаспорт и студенческий в “Дії” – теперь на одном уровне с бумажными документами. Сегодня Кабмин принял два постановления”, – написал он.

Министр отметил, что с 2019 года указанные документы “были действительны в рамках экспериментальных проектов и удачно себя зарекомендовали”.

“Студенты без проблем путешествовали “Укрзалізницею” со студенческим в “Дії”. За это время сформировали 751 тыс. е-студенческих, а также 4,4 млн водительских и 4,2 млн техпаспортов”, – рассказал Федоров.

Он пообещал, что постепенно в “Дії” будут доступны все важные для украинцев документы.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что постановления Кабмина вступают в силу с момента публикации, а сами проекты реализованы Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “єМалятко”.

Число пользователей приложения “Дія” превысило 12 млн.

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