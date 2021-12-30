 

Кабинет Министров приравнял к бумажным водительские права, техпаспорт и студбилет из “Дії”

30.12.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украина становится мировым лидером по цифровым документам. Водительские права, техпаспорт и студенческий в “Дії” – теперь на одном уровне с бумажными документами. Сегодня Кабмин принял два постановления”, – написал он.

Министр отметил, что с 2019 года указанные документы “были действительны в рамках экспериментальных проектов и удачно себя зарекомендовали”.

“Студенты без проблем путешествовали “Укрзалізницею” со студенческим в “Дії”. За это время сформировали 751 тыс. е-студенческих, а также 4,4 млн водительских и 4,2 млн техпаспортов”, – рассказал Федоров.

Он пообещал, что постепенно в “Дії” будут доступны все важные для украинцев документы.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что постановления Кабмина вступают в силу с момента публикации, а сами проекты реализованы Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “єМалятко”.

Число пользователей приложения “Дія” превысило 12 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Выборы президента Польши. Дуда лидирует с результатом в 51,21% голосов

21.01 / Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС начнется в 2021 году – письмо лидеров Евросоюза Зеленскому

25.03 / ЦБ предложил наказание для телефонных мошенников

04.04 / “Европейский союз с вами”. Боррель заверил Украину в поддержке

10.09 / Ученые сумели решить проблему перегрева гиперзвуковых самолетов

08.11 / Боевики 14 раз открывали огонь на Донбасе. Один военный ВСУ погиб, двое ранены

26.08 / В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

04.01 / Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство

29.06 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

28.10 / В Британии обнаружили руины завода, построенного 850 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика