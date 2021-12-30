 

“Без обнаженного тела уже никак?”, “Фигурка – огонь”. Блогер Саша Бо снялась топлес

30.12.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Джинсы Снегурочки”, – написала блогер.

Она позировала топлес, повернувшись спиной к объективу и держа руки на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от САША БО (@sashaabo)

“Без обнаженного тела уже никак нельзя джинсы разрекламировать?” – спросила подписчица galina.fen.

“Фигурка – огонь!” – отметила veta___yakovleva.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. А в декабре 20210го обнародовала постельный ролик с новым мужчиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Глава «Сириуса»: Общество «Знание» поможет найти стране новых Ломоносовых

20.11 / NBC News – рекордная инфляция в США душит малый бизнес

22.09 / Видео: Кто покусился на Шефира

20.05 / Сына депутата исключили из ЕР после ДТП и драки в Тобольске

23.08 / В онлайн-прокат выходит фильм-сенсация «Пустыня один»

11.11 / Арестович заявил, что Россия хочет уйти с Донбасса, потому что считает его украинским

21.08 / Российский астроном открыл новую комету и астероид

25.08 / Эксперт назвал осуществляющий внешнее управление Украиной коллегиальный орган Запада

19.01 / Нацполиция: Распорядитель пленок предоставил информацию, которая может существенно ускорить расследование убийства Шеремета

13.11 / Россиянам разъяснили, как вернуться на родину после введение QR-кодов для транспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика