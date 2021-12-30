 

Минтруд предложил засчитывать в качестве отпуска выходные и праздничные дни

30.12.2021, 10:31, Разное
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Министерство труда и социальной защиты РФ внесло предложение об изменении исчисления отпускных дней.

Согласно предложению, в счет отпуска будут включаться выходные и праздники. Также среди других предложений ведомства – сокращение времени на обед до 15 минут, на туалет – 5 минут не более двух раз в день.

– Перед нами была поставлена задача максимально оптимизировать время, которое граждане находятся на своих рабочих местах, чтобы позволить не нести дополнительных расходов на персонал в сложное время и экономить фонд заработной платы, – прокомментировал инициативу министр труда Антон Котяков.

– Государственные и частные компании получат легальную возможности не оплачивать избыточное время своим сотрудникам. Эта порочная практика также будет упразднена как устаревшая, надо работать. Нововведение позволит компаниям платить больше налогов, доходы бюджета вырастут, – добавил он.

Пилотный проект по внедрению инноваций завершится в 2022 году. Первыми его участниками станут города федерального значения. Это позволит показать положительный пример трудовой дисциплины для других регионов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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