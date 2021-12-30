 

Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2022 году

30.12.2021, 10:28, Новости дня
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Компания Chevrolet объявила о завершении подготовки к выпуску новой серийной модификации кроссовера Tracker.

Запуск производства начнется к лету следующего года. Вместе с тем в компании уточнили, что в Асаке смогут выпускать модели Chevrolet Onix и Tracker по полному циклу локализации до 50%. Кроме того, для реализации плана инвестировали около 428 миллионов долларов. Объем производства техники будет достигать около 80 тысяч машин ежегодно. Большая часть техники будет направляться на российский рынок.

Напомним, под капотом кроссовера установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 125 л.с. мощности. Автомобиль получит исключительно передний привод. Среди новшеств указывают светодиодную оптику, цифровую приборную панель, а также 8-дюймовый экран мультимедийного комплекса.



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