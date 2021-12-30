 

Кроссовер Porsche Macan нового поколения показали на первых изображениях

30.12.2021, 10:28, Новости дня
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Художники опубликовали рендерные изображения нового кроссовера Porsche Macan.

По внешнему виду очевидны радикальные изменения от предшествующей модификации. Кроме того, немецкие разработчики подготовят к выпуску полностью электрическую модификацию паркетника. Премиальный бренд Porsche до сих пор не выпустил ни одного серийного кроссовера, тогда как модель Porsche Macan станет первой в своем сегменте.

Задняя стойка несколько завалена к задней части, тогда как головная оптика расширена на всю лицевую часть кузова над бампером. Пока производитель не готов озвучивать технические характеристики, а также запас хода данного автомобиля. Официальная премьера электрического кроссовера Porsche Macan состоится в 2022 году.



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