Кроссовер Porsche Macan нового поколения показали на первых изображениях

Художники опубликовали рендерные изображения нового кроссовера Porsche Macan.

По внешнему виду очевидны радикальные изменения от предшествующей модификации. Кроме того, немецкие разработчики подготовят к выпуску полностью электрическую модификацию паркетника. Премиальный бренд Porsche до сих пор не выпустил ни одного серийного кроссовера, тогда как модель Porsche Macan станет первой в своем сегменте.

Задняя стойка несколько завалена к задней части, тогда как головная оптика расширена на всю лицевую часть кузова над бампером. Пока производитель не готов озвучивать технические характеристики, а также запас хода данного автомобиля. Официальная премьера электрического кроссовера Porsche Macan состоится в 2022 году.