Классическое, с золотыми пуговицами и укороченное: модные фасоны пальто в стиле милитари

В мире моды существует несколько знаковых вещей, никогда не теряющих своей актуальности. К таковым можно отнести твидовый юбочный костюм, американский блейзер с карманами или маленькое черное платье. Это вещи, которые мы надеваем снова и снова, каждый год меняя дополнения к ним.

Если говорить о пальто, то здесь также есть фасоны, которые удерживаются на пике моды чаще остальных. Речь идет о старой доброй классике, а также об изделиях в стиле милитари.

В последние годы пальто-бушлаты или пальто-шинели только упрочивают позиции популярности. Это связано с тем, что мода движется в сторону отмены гендерных стереотипов и все больше позволяет женщинам самовыражаться. Рассмотрим четыре самых стильных и универсальных пальто военной тематики.

Темно-зеленое двубортное пальто с золотыми пуговицами

Пожалуй, это самая аутентичная имитация армейской одежды. Речь идет о зеленом пальто прямого кроя длиной на две ладони ниже колена. Обычно дизайнеры украшают эти модели золотыми пуговицами. Смотрится это пальто достаточно эффектно даже в сочетании с плиссированной юбкой и ботильонами.

Но лучше всего сделать ставку на аутентичные дополнения: высокие черные берцы на грубой подошве, черные кожаные легинсы, рубашку и черный картуз. На выходе вы получите стильный и современный образ.

Темно-синяя классика

Классическое двубортное пальто темно-синего цвета внесет какое-то разнообразие в общую массу одежды бежевых расцветок. Модницы в последнее время предпочитают классику в светлом исполнении, забывая, что темно-синие варианты могут быть даже более выигрышными.

Пальто темного цвета более практично, оно идеально сочетается с джинсами классических оттенков, с белыми кроссовками, с сумками-тоут, а также все с теми же картузами. Стильный совет: выбирая пальто на 1-2 размера больше, вы получаете возможность с комфортом носить в качестве промежуточного слоя теплый свитер оверсайз.

Элегантное черное пальто

Еще меньше проблем вы испытаете со стилизацией черного двубортного пальто с декоративными пуговицами. Эта модель одинаково хорошо сочетается с “военными” элементами, классическими, элегантными и даже со спортивными. К тому же черное пальто проще всего отыскать на вешалках в магазине – еще один несомненный плюс.

Вы сможете носить это изделие с джемперами, худи и толстовками, с кожаными брюками, джоггерами и кроссовками. В данном случае мы видим идеальный способ подружить классику и элементы стиля спорт-шик.

Укороченное пальто

Еще один идеальный вариант для поклонников повседневного и спортивного стилей. Укороченное пальто-бушлат является отличной альтернативой кожаным курткам и дубленкам-авиаторам. Этот вариант смотрится стильно и оставляет вам возможность носить джоггеры, обтягивающие джинсы, а также ботинки на шнуровке. Укороченное пальто лучше всего подойдет для ношения в демисезонный период.