 

Компания Toshiba предлагает солнечные панели, добавляющие пробег электромобилям

26.12.2021, 5:34, Новости дня
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Ранее идея подзаряжать электромобили от солнечных панелей казалась почти бессмысленной. Мощности не хватало для того, чтобы «заправить» аккумулятор. Но сегодня это уже не совсем так.

Компания Toshiba решила все-таки оснастить машины солнечными панелями как вспомогательным зарядным устройствам. По расчетам инженеров, день пребывания под лучами солнца добавляет в среднем 35 километров пробега.

Однако для того, чтобы достичь хотя бы такого результата, инженеры Toshiba увеличили эффективность солнечных батарей за счет тандемных ячеек. Панель состоит из двух слоев. Один из кремния, другой – из оксида меди. Работы над повышением КПД продолжаются. На сегодня целью является показатель 40%.



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