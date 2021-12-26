 

В Туле арестовали депутата гордумы за мошенничество

26.12.2021, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального СУ СКР. Уточняется, что депутат арестован на два месяца.

Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.

Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.

По данным РИА «Новости» речь идет о депутате от партии «Единая Россия» Александре Бороненко.

«Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в «Единой России». В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии», – говорится в сообщении регионального отделения ЕР.

Ранее против алтайского депутата от КПРФ возбудили дело об изнасиловании школьницы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / США обещали передать контроль на аэропортом Кабула «афганскому народу»

11.09 / Samsung и Fila обещают выпустить специальное издание наушников Galaxy Buds Live

20.02 / Песков: НАТО вынуждает Россию защищаться от агрессивных действий альянса

21.09 / Samsung уменьшит аккумулятор в смартфоне Galaxy S22

02.08 / Муж журналистки Луговой, на которую напали в поезде: Сын все время говорит: “Мамочка, прости, что я тебя не спас”

26.08 / Кулеба: Реакцией РФ на Крымскую платформу мы удовлетворены

13.11 / США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма

06.07 / В брестском “Динамо” вспышка COVID-19. Болезнь подтвердили у украинцев Милевского, Хачериди и Нойока

20.08 / Политика: Партии борются за кресла в Госдуме и за деньги

03.08 / Японские ученые выявили высокую патогенность штамма «дельта»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика