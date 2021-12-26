В Туле арестовали депутата гордумы за мошенничество

Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального СУ СКР. Уточняется, что депутат арестован на два месяца.

Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.

Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.

По данным РИА «Новости» речь идет о депутате от партии «Единая Россия» Александре Бороненко.

«Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в «Единой России». В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии», – говорится в сообщении регионального отделения ЕР.

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