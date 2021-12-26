 

Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

26.12.2021, 5:22, Новости дня
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Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма «омикрон», поскольку дети наиболее подвержены инфекциям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.

Ранее в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины для детей от коронавируса от шести до 12 лет начнутся с 2022 года.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».



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