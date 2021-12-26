 

Депутат назвал российские города, куда может ударить Украина

26.12.2021, 5:22, Новости дня
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Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому, сообщил депутат Государственной думы Михаил Делягин.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ – это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», – приводит слова парламентария Ura.ru.

Он предположил, что вторжение может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска.

Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым РФ якобы нападет на Украину в конце декабря.

Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что РФ и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине. 



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