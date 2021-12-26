 

Опубликовано исследование о предпочтениях российских геймеров

26.12.2021, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания HP Global провела исследование предпочтений современных геймеров в разных странах мира, в том числе и в России. Оказалось, что в период пандемии количество любителей видеоигр резко возросло.

Как отмечают авторы исследования, за последние два года вернулись к геймингу даже те, кто ранее совершенно его забросил.

Интересная ситуация сложилась в России. Главной платформой на территории РФ является РС, говорят аналитики. Также опрос показал, что только каждый десятый российский геймер предпочитает играть в одиночестве. Все остальные обязательно ищут для себя компанию в групповых проектах. По этой причине наиболее популярны онайн-игрушки, к которым в последние годы пристрастились и стар, и млад.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Пушков раскрыл цель импичмента Трампа

21.12 / ABC – мутировавший коронавирус «подбросили» до Австралии двое путешественников

03.12 / Зибров показал 23-летнюю дочь

05.09 / Японцы предложили правительству «терпеть унижения» из-за Курил или объявить РФ войну

20.06 / “Боль фантомная”. Тина Кароль в интервью вспомнила покойного мужа

04.10 / Киселев предложил судить Навального за клевету

23.07 / Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

25.07 / На помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы

08.03 / Guardian – только при явном согласии — Трамп запретил республиканцам использовать его имя при сборе пожертвований

15.10 / Украине должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – Витренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика