Опубликовано исследование о предпочтениях российских геймеров

Компания HP Global провела исследование предпочтений современных геймеров в разных странах мира, в том числе и в России. Оказалось, что в период пандемии количество любителей видеоигр резко возросло.

Как отмечают авторы исследования, за последние два года вернулись к геймингу даже те, кто ранее совершенно его забросил.

Интересная ситуация сложилась в России. Главной платформой на территории РФ является РС, говорят аналитики. Также опрос показал, что только каждый десятый российский геймер предпочитает играть в одиночестве. Все остальные обязательно ищут для себя компанию в групповых проектах. По этой причине наиболее популярны онайн-игрушки, к которым в последние годы пристрастились и стар, и млад.