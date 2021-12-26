Во время празднования Рождества королевой в Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество, передает Sky News.

«Полиция сообщила, что вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества», – информирует телеканал, передает РИА «Новости».

Им оказался 19-летний молодой человек, он помещен под стражу.

Офицеры из долины Темзы и столичной полиции были вызваны из-за нарушения безопасности около 8.30 утра (11.30 мск) на территории Виндзорского замка.

«После этого инцидента продолжается расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия», – сообщила суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы. По ее словам, мужчина не входил ни в какие здания.

Сообщается, что члены королевской семьи были проинформированы об этом инциденте. «Мы не считаем, что существует серьезная опасность для общественности», – добавили в полиции.

Ранее Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где традиционно отмечает этот праздник. Члены королевской семьи во время праздников также приедут в Виндзор, во дворце будут соблюдаться необходимые меры безопасности.

Напомним, Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса.