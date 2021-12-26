 

Во время празднования Рождества королевой в Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину

26.12.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция задержала вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество, передает Sky News.

«Полиция сообщила, что вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества», – информирует телеканал, передает РИА «Новости».

Им оказался 19-летний молодой человек, он помещен под стражу.

Офицеры из долины Темзы и столичной полиции были вызваны из-за нарушения безопасности около 8.30 утра (11.30 мск) на территории Виндзорского замка.

«После этого инцидента продолжается расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия», – сообщила суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы. По ее словам, мужчина не входил ни в какие здания.

Сообщается, что члены королевской семьи были проинформированы об этом инциденте. «Мы не считаем, что существует серьезная опасность для общественности», – добавили в полиции.

Ранее Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где традиционно отмечает этот праздник. Члены королевской семьи во время праздников также приедут в Виндзор, во дворце будут соблюдаться необходимые меры безопасности.

Напомним, Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Стало известно о новом способе обмана туристов

07.12 / Суд обязал открыть уголовные дела против Дубинского и Деркача по статье о госизмене – Центр противодействия коррупции

12.12 / “Тебя припудрило? Ты что, тупой?” “Украинская правда” опубликовала новое видео с замглавы МВД Гогилашвили

23.09 / Евросоюз должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО – Боррель

24.09 / В МВД Украины назвали основную версию покушения на первого помощника Зеленского Шефира

25.08 / США эвакуировали из Афганистана более 4 тыс. американцев – СМИ

05.03 / Киев заявил о «провокациях» Донбасса для прекращения перемирия

09.10 / Умер один из первых украинских ІТ-предпринимателей Алексей Мась

19.08 / Арестованного за шпионаж норвежца связали с «Северным потоком»

27.04 / Loboda о скандальном заявлении Ани Лорак: Как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика