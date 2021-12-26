Подсчитан ущерб от пожара во второй «Ленте» в Томске

Действия поджигателя второго томского гипермаркета «Лента» оценивается более чем в 500 тыс. рублей, сообщают СМИ.

Ущерб от пожара составил порядка 600 тыс. рублей, информирует РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге второго гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске. Им оказался 25-летний местный житель местный житель.

Напомним, предыдущий пожар в другой томской «Ленте» произошел 21 декабря. Позже стала известна причина возгорания – к ЧП оказался причастен сотрудник подрядной организации. Он поссорился с менеджером торговой сети и облил товары легковоспламеняющейся жидкостью.

Мужчину уже задержали, ему предъявлено обвинение. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Тушили здание 11 часов.