Стала известна дата переговоров РФ и НАТО

Совет РФ – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО.

«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он.

На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ РФ угрожающих безопасности вооружений.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.