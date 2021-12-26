Роскосмос поздравил с успешным запуском телескопа James Webb

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26.12.2021, 3:54, Новости дня
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Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском телескопа-долгостроя James Webb.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя – телескопа James Webb. По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория «Спектр-РГ», – написал Струговец в Facebook.

Напомним, ракета-носитель с телескопом стартовала в 15.21 мск с площадки во Французской Гвиане. Позже в НАСА заявили, что специалисты скорректируют траекторию движения телескопа James Webb, который в субботу был выведен на орбиту.

Телескоп James Webb – это совместный проект НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского портала «Спейс ньюс», НАСА уже вложило в его реализацию 8,8 млрд долларов, ЕКА – 815 млн долларов, включая стоимость ракеты и запуска, ККА – 165 млн долларов.



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