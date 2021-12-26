Times – Горбачёв осудил высокомерие США и их стремление построить «новую империю»

После распада Советского Союза американским властям «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и способствовало нынешнему украинскому кризису. Такое мнение высказал экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Вместе с тем он выразил надежду, что Вашингтону и Москве всё же удастся прийти к соглашению, которое позволит всем европейским государствам почувствовать себя в безопасности.



Reuters

Михаил Горбачёв обвинил Соединённые Штаты в «высокомерии» за их отношение к РФ в конце холодной войны. Бывший советский лидер также раскритиковал американцев за желание «построить новую империю», пишет The Times.

В недавнем интервью Горбачёв заявил, что в 1991 году Кремль находился в невыгодной позиции для ведения переговоров с Западом на равных. Он напомнил, что распад Советского Союза спровоцировал «экономический коллапс и хаос».

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это

первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность», — подчеркнул Горбачёв.

«(Американские власти. — ИноТВ) объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — добавил он.

За последние недели РФ сосредоточила около 100 тыс. военнослужащих вблизи украинской границы и выдвинула ряд требований безопасности, которые Вашингтон должен выполнить в обмен на снижение напряжённости. Президент Путин хочет, чтобы НАТО гарантировало, что не примет Украину и не развернёт оружие на её территории, напоминает The Times.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу кризиса ожидаются в следующем месяце. Горбачёв выразил надежду, что их результат позволит «всем европейским государствам чувствовать себя в безопасности».

В своём свежем интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также призвал «снизить градус конфронтации» между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем он предупредил, что укрепление связей между НАТО и Украиной, включая возможное размещение там ракет, создаёт риск масштабного конфликта в Европе.

В опубликованных ранее проектах договоров РФ фактически призывает НАТО вывести любые войска или оружие из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Иными словами, с территории большей части Восточной Европы, включая Польшу, Прибалтику и Балканы.

На взгляд аналитиков, Москва знает, что её предложение «нереалистично». Однако она хочет либо добиться некоторых уступок со стороны НАТО, либо получить возможность обвинить альянс в провале переговоров, если он не подчинится, заключает The Times.