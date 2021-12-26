 

Мнение: Отработка удара по Израилю

26.12.2021, 3:28, Разное
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Во время военных учений "Великий пророк 17", ракетные войска Корпуса Стражей Исламской Революции отрабатывали массированные удары баллистических ракет и дронов-камикадзе по израильскому ядерному объекту в Димоне, для чего в иранской пустыне возвели большой макет комплекса, для большей аутентичности.
Пафосная музыка и слоу-мо прилагаются.

Стоит отметить, что в полигонных условиях ракеты кладут достаточно точно, в отличие от Йемена, где иранские ракеты преодолевавшие саудовскую ПВО имели определенные проблемы с точностью попаданий.
Так же следует помнить, что помимо решения задачи по пробитию узла ПВО Димоны, необходимо помимо уничтожения наземных построек, добраться и до подземных сооружений.

Также на видео можно лучше рассмотреть ударные платформы для запуска БПЛА-камикадзе, замаскированные под гражданские грузовики, которые, например, могут в случае войны действовать с территории Ирака, Сирии и Ливана.

Источник: Colonel Cassad



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